Hausse surprise des prix à la production en Allemagne

(Boursier.com) — Parmi les rares indicateurs de conjoncture du jour de part et d'autre de l'Atlantique, les prix à la production en Allemagne ont négativement surpris. Ils ont en effet progressé de 0,3% sur un mois en avril, contre un repli de 0,5% anticipé par le marché. Il s'agit d'ailleurs de la première augmentation par rapport au mois précédent depuis septembre 2022. En glissement annuel, les données de l'Office fédéral de la statistique montrent que l'indice des prix à la production affiche une hausse de 4,1%, après +6,7% en mars, et contre +4,3% attendu par les économistes. Il s'agit là de la plus faible augmentation depuis avril 2021 (+5,2%).