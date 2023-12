Gros ralentissement de l'inflation en novembre en France

Après l'Espagne et l'Allemagne, la France voit à son tour la modération de son inflation se confirmer...

(Boursier.com) — Après l'Espagne et l'Allemagne, la France voit à son tour la modération de son inflation se confirmer. Selon les données préliminaires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 3,4% en novembre, après +4% en octobre. Ce ralentissement de l'inflation serait dû au ralentissement sur un an des prix des services, de l'énergie et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés et de l'alimentation. Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient légèrement (-0,2% après +0,1% en octobre), contre un consensus de +0,1%.

L'inflation annuelle, harmonisée aux normes européennes, augmenterait de 3,8% en novembre, après +4,5% en octobre. Le consensus était positionné à +4,1%. Sur un mois, les prix se replieraient de 0,3% après +0,2% le mois précédent.