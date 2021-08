France : taux de chômage de 8% au T2

Le taux de chômage en France calculé aux normes du Bureau international du travail s'affiche pratiquement stable au deuxième trimestre (hors Mayotte),...

(Boursier.com) — Le taux de chômage en France calculé aux normes du Bureau international du travail s'affiche pratiquement stable au deuxième trimestre (hors Mayotte), en retrait de 0,1 point à 8% de la population active, selon les chiffres dévoilés ce matin par l'Insee. Ce taux n'a pas fondamentalement évolué durant les deux premiers trimestres 2021, avec une hausse puis une baisse de 0,1 point. Il demeure proche de son niveau de 8,1% affiché en fin d'année 2019. Selon les critères du BIT, le nombre de chômeurs s'élevait à 2,39 millions en France métropolitaine en moyenne au deuxième trimestre.

Le taux de chômage au sens du BIT en métropole s'affiche à 7,8% au second trimestre, contre 7,8% au premier.

Au second trimestre, le taux de chômage en France a décliné chez les 15-24 ans (-0,8 point) et chez les 25-49 ans (-0,2 point), mais il a augmenté chez les 50 ans et plus (+0,4 point).

Le taux de chômage de longue durée (chômeurs déclarant rechercher un emploi depuis au moins un an) se situe à 2,4% (-0,1 point). Il reste supérieur de 0,2 point au niveau d'avant crise. Le taux d'emploi des 15-64 ans s'affiche à 66,9% (+0,1 point par rapport au niveau d'avant-crise).