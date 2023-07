France : plus forte contraction de l'activité dans les services depuis février 2021

Après quatre mois de croissance continue, l'activité du secteur des services français s'est contractée en juin, la baisse enregistrée en fin de...

(Boursier.com) — Après quatre mois de croissance continue, l'activité du secteur des services français s'est contractée en juin, la baisse enregistrée en fin de premier semestre ayant en outre été la plus forte depuis plus de deux ans. Le recul de l'activité a reflété une accélération de la baisse des nouvelles affaires par rapport à mai, tendance que les entreprises interrogées ont attribuée à une réticence croissante des clients à engager de nouvelles dépenses dans un contexte de forte inflation et de hausse des coûts d'emprunt. Le degré de confiance des prestataires de services français s'est lui aussi replié, affichant ainsi son plus bas niveau depuis un peu plus de deux ans et demi.

A 48 en juin contre 52,5 en mai, l'indice PMI HCOB de l'activité commerciale s'est ainsi replié en dessous de la barre des 50 pour la première fois depuis janvier dernier, tendance marquant la fin de quatre mois de croissance continue dans le secteur. Bien que la baisse de l'activité observée en juin n'ait été que modérée, le taux de contraction a atteint son plus haut niveau depuis février 2021.

Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "après quatre mois de croissance continue, les dernières données PMI HCOB ont mis en évidence un retour de la contraction dans le secteur des services français, secteur prédominant de l'économie française. Le PIB pourrait ainsi diminuer au deuxième trimestre 2023, notre modèle de prévision immédiate suggérant en effet une baisse trimestrielle de 0,9%, reflétant un recul de l'activité dans le secteur manufacturier comme dans celui des services".