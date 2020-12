France : les réserves officielles de change reculent de 12,07 MdsE en novembre

(Boursier.com) — Les avoirs de réserves officielles et autres avoirs en devises de l'Etat français s'élèvent à la fin du mois de novembre 2020 à 184,544 milliards d'euros (221,083 Mds$) contre 196,617 MdsE (230,003 Mds$) à la fin du mois d'octobre 2020, soit une diminution de 12,073 MdsE, en intégrant l'incidence des modalités de valorisation aux cours de change de fin de mois.

Les réserves de l'Etat se répartissent comme suit :

- Réserves en or : 115,729 MdsE, en diminution de 10,646 MdsE.

- Réserves en devises : 52,106 MdsE, en diminution de 1,227 MdE.

- Créances sur le FMI : 15,255 MdsE, en diminution de 163 ME dont une baisse de 66 ME de la position de réserve au FMI et une diminution de 97 ME des avoirs en DTS

- Autres avoirs de réserve : 1,454 MdE, en diminution de 37 ME.