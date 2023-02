France : les réserves de change reculent de 8,9 MdsE en janvier

Les avoirs de réserves officiels et autres avoirs en devises s'élèvent à la fin du mois de janvier 2023 à 228,704 MdsE (247,755 Mds$)...

(Boursier.com) — Les avoirs de réserves officiels et autres avoirs en devises s'élèvent à la fin du mois de janvier 2023 à 228,704 milliards d'euros (247,755 Mds$) contre 237,682 MdsE (253,512 Mds$) à la fin du mois de décembre 2022, soit une diminution de 8,978 MdsE, en intégrant l'incidence des modalités de valorisation aux cours de change de fin de mois.

Les réserves de l'Etat se répartissent comme suit :

- Réserves en or : 138,037 MdsE en augmentation de 4,376 MdsE

- Réserves en devises : 45,861 MdsE en diminution de 13,211 MdsE

- Créances sur le FMI : 42,819 MdsE en diminution de 202 ME

- Autres avoirs de réserve : 1,987 MdE en augmentation de 59 ME.