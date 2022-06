France : les réserves de change reculent de 8,3 MdsE en mai

Les réserves d'or de l'Etat français se tassent de 7,009 MdsE...

(Boursier.com) — Les avoirs de réserves officiels et autres avoirs en devises de l'Etat français s'élèvent à la fin du mois de mai 2022 à 237,654 milliards d'euros (254,599 Mds$) contre 245,991 MdsE (259,275 Mds$) à la fin du mois d'avril 2022. Ils sont en diminution de 8,337 MdsE, en intégrant, l'incidence des modalités de valorisation aux cours de change de fin de mois.

Les réserves de l'Etat se répartissent comme suit...

- Réserves en or : 135,429 MdsE, en diminution de 7,009 MdsE.

- Réserves en devises : 58,47 MdsE, en diminution de 835 ME.

- Créances sur le FMI : 41,972 MdsE, en diminution de 459 ME

- Autres avoirs de réserve : 1,783 MdE, en diminution de 34 ME.