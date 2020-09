France : les réserves de change reculent de 2,2 MdsE en août

France : les réserves de change reculent de 2,2 MdsE en août









Les réserves en or diminuent de 1,758 MdE en août...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les avoirs de réserves et autres avoirs en devises de l'Etat français s'élèvent à la fin du mois d'août 2020 à 198,158 milliards d'euros (236,599 Mds$) contre 200,385 MdsE (237,415 Mds$) à la fin du mois de juillet 2020, soit une diminution de 2,227 MdsE, en intégrant, l'incidence des modalités de valorisation aux cours de change de fin de mois.

Les réserves de l'Etat se répartissent comme suit :

- Réserves en or : 128,939 MdsE en diminution de 1,758 MdE

- Réserves en devises : 52,522 MdsE en diminution de 360 ME

- Créances sur le FMI : 15,192 MdsE en diminution de 161 ME avec une position de réserve en diminution de 139 ME et des avoirs en DTS en diminution de 22 ME

- Autres avoirs de réserve : 1,505 MdE en augmentation de 52 ME.