France : les réserves de change reculent de 1,52 MdE en avril

Les réserves en or sont de 141,423 MdsE et diminuent quasiment du même montant, soit 1,234 MdE...

(Boursier.com) — Les avoirs de réserves officiels et autres avoirs en devises s'élèvent à la fin du mois d'avril 2023 à 216,264 milliards d'euros (237,479 Mds$) contre 217,784 MdsE (236,840 Mds$) à la fin du mois de mars 2023, soit une diminution de 1,52 MdsE, en intégrant l'incidence des modalités de valorisation aux cours de change de fin de mois.

Les réserves de l'Etat se répartissent comme suit...

- Réserves en or : 141,423 MdsE en diminution de 1,234 MdE.

- Réserves en devises : 29,882 MdsE en diminution de 349 ME.

- Créances sur le FMI : 42,417 MdsE en augmentation de 107 ME

- Autres avoirs de réserve : 2,542 MdsE en diminution de 44 ME.