France : les avoirs français augmentent de 3,3 MdsE en janvier

Le point sur les avoirs de réserve officiels et autres avoirs en devises à la fin du mois de janvier 2024...

(Boursier.com) — Les avoirs de réserves officiels et autres avoirs en devises de l'Etat français s'élèvent à la fin du mois de janvier 2024 à 226,483 MdsE (245,440 Mds$) contre 223,167 MdsE (246,6 Mds$) à la fin du mois de décembre 2023, soit une augmentation de 3,316 MdsE, en intégrant l'incidence des modalités de valorisation aux cours de change de fin de mois.

Les réserves de l'Etat se répartissent comme suit :

- Réserves en or : 147,295 MdsE, en augmentation de 950 ME

- Réserves en devises : 33,056 MdsE, en augmentation de 1,431 MdE

- Créances sur le FMI : 42,668 MdsE, en diminution de 444 ME

- Autres avoirs de réserve : 3,464 MdsE en augmentation de 491 ME.