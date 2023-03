France : les avoirs de réserves officiels en devises reculent en janvier

Les réserves en or se montent à 133,467 MdsE, en diminution de 4,57 MdsE...

(Boursier.com) — Les avoirs de réserves officiels et autres avoirs en devises de la France s'élèvent à la fin du mois de février 2023 à 209,146 milliards d'euros (222,092 Mds$) contre 228,704 MdsE (247,755 Mds$) à la fin du mois de janvier 2023, soit une diminution de 19,558 MdsE, en intégrant, l'incidence des modalités de valorisation aux cours de change de fin de mois.

Les réserves de l'Etat se répartissent comme suit :

- Réserves en or : 133,467 MdsE en diminution de 4,570 MdsE

- Réserves en devises : 30,758 MdsE en diminution de 15,103 MdsE

- Créances sur le FMI : 42,305 MdsE en diminution de 514 ME

- Autres avoirs de réserve : 2,616 MdsE en augmentation de 629 ME.