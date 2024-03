France : les avoirs de l'Etat français reculent de 882 ME en février

Les réserves en or diminuent de 321 ME...

(Boursier.com) — Les avoirs de réserves officiels et autres avoirs en devises de l'Etat français s'élèvent à la fin du mois de février 2024 à 225,601 milliards d'euros (244,236 Mds$) contre 226,483 MdsE (245,44 Mds$) à la fin du mois de janvier 2024. Ils baissent de 882 ME en intégrant l'incidence des modalités de valorisation aux cours de change de fin de mois.

Les réserves de l'Etat se répartissent comme suit :

- Réserves en or : 146,974 MdsE en diminution de 321 ME

- Réserves en devises : 32,878 MdsE en diminution de 178 ME.

- Créances sur le FMI : 42,313 MdsE en diminution de 355 ME.

- Autres avoirs de réserves : 3,436 MdsE en diminution de 28 ME.