France : l'inflation devrait se stabiliser à l'automne entre 6,5 et 7%

(Boursier.com) — L 'inflation devrait poursuivre sa progression en France. Dans une note de conjoncture, l'institut national de la statistique explique qu'après le taux annuel d'inflation de 5,2% enregistré en mai, un niveau inédit depuis 1985, l'inflation d'ensemble continuerait tout d'abord à augmenter cet été, pour se stabiliser à l'automne entre 6,5 et 7% sur un an (et autour de 4,5% pour l'inflation sous-jacente). En moyenne annuelle, l'inflation s'élèverait à +5,5% en 2022 (après +1,6 % en 2021). Dans ses prévisions, l'Insee se base sur le maintien du bouclier tarifaire sur les tarifs réglementés de vente du gaz et de l'électricité jusqu'à la fin de l'année, une réduction graduelle de la remise à la pompe entre septembre et décembre et un cours du Brent à 111 euros le baril.

Les services devraient devenir le principal facteur d'inflation dans la deuxième économie de la zone euro, au détriment des prix de l'énergie qui ont bondi après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le secteur est clé pour la dynamique des prix en France car il constitue près de la moitié des dépenses des ménages et est sensible à certains mécanismes dont l'indexation du salaire minimum. "Il y a une boucle, une interaction, notamment dans les services", indique Julien Pouget, économiste à l'Insee. "Une spirale incontrôlable n'a pas commencé et ce n'est pas notre hypothèse centrale mais c'est à surveiller."

Du côté de l'activité, la croissance trimestrielle serait modérée, à +0,2 % au deuxième trimestre, puis +0,3% au troisième comme au quatrième trimestre. " Ce rythme de croissance serait en deçà de ce que l'on aurait pu attendre dans une phase de reprise, mais pas très éloigné du rythme moyen enregistré pendant la décennie d'avant la crise sanitaire. Fin 2022, le PIB français se situerait à 1,2% au-dessus de son niveau de la fin 2019. La croissance annuelle serait de 2,3% en 2022 (après +6,8% en 2021", précise l'Insee.