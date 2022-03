France : l'inflation accélère !

L'inflation française a accéléré à 4,5% sur un an au mois de mars...

(Boursier.com) — L 'inflation française (lecture provisoire) a accéléré à 4,5% sur un an au mois de mars, hors ajustements saisonniers, selon l'Insee. Le consensus FactSet était de 4,3% et la progression du mois antérieur de 3,6%. L'indice des prix à la consommation harmonisé IPCH est estimé à +5,1% sur un an en mars en lecture préliminaire, contre un consensus de 4,7%. L'IPCH était en progression de 4,2% sur un an au mois de février.