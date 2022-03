France : l'inflation accélère !

En février 2022, l'indice final des prix à la consommation (IPC) en France a augmenté de 0,8% sur un mois selon l'Insee, après +0,3% en janvier...

(Boursier.com) — En février 2022, l'indice final des prix à la consommation (IPC) en France a augmenté de 0,8% sur un mois selon l'Insee, après +0,3% en janvier. Le consensus était de 0,7%. Les prix de l'énergie accélèrent (+3,6% après +2,9%) dans le sillage de ceux des produits pétroliers (+5,6% après +4,9%). La hausse des prix des services s'accentue (+0,5% après +0,3%). Les prix des produits manufacturés rebondissent (+0,6% après ?1%) en lien avec la fin des soldes d'hiver. Ceux de l'alimentation (+0,3% après +0,6%) et du tabac (+0,1% après +0,2%) ralentissent. Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation sont en hausse de 0,7%, après +0,6% en janvier.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 3,6% en France, après +2,9% en janvier, au plus haut depuis 2008. Cette hausse de l'inflation résulte de l'accélération des prix de l'énergie (+21,1% après +19,9%), des services (+2,2% après +2%), des produits manufacturés (+2,2% après +0,6%) et de l'alimentation (+2,1% après +1,5%). La légère baisse des prix du tabac sur un an est de même ampleur qu'en janvier.

L'inflation sous-jacente augmente en février à +2,5% sur un an, après +1,6% en janvier. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) croît de 0,9% sur un mois, après +0,2% en janvier ; sur un an, il augmente de 4,2%, après +3,3% le mois précédent.