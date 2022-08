France : l'épargne des ménages fléchit légèrement au 1er trimestre 2022

Le flux d'endettement des ménages auprès des institutions financières se renforce...

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, le flux de placements financiers des ménages s'établit à 39,9 milliards, en hausse de 8,9 MdsE par rapport au 4e trimestre 2021 indique la Banque de France

L'épargne investie en produits de taux augmente au T1 (24,4 MdsE après 17,1 MdsE au 4e trimestre 2021), en raison du rebond des flux en numéraire et dépôts à vue, et d'une collecte qui redevient positive sur les livrets d'épargne réglementée (8,3 MdsE après -0,2 MdE au T4 2021) - en lien avec la première revalorisation des taux de livrets d'épargne réglementée au 1er février. Les placements en produits de fonds propres continuent de progresser, tirés par les investissements en actions non cotées et autres participations et par les souscriptions d'assurance-vie en unités de compte.

Les premières données (encore partielles) recueillies par la Banque de France pour le 2e trimestre 2022 montrent une légère érosion des dépôts bancaires rémunérés à 10,7 MdsE après 12,8 MdsE au 1er trimestre 2022, principalement sur l'épargne réglementée à 3,1 MdsE au T2 2022 (8,3 MdsE au T1). Le flux net est à nouveau négatif pour les contrats d'assurance-vie en euros (-3,6 MdsE au T2 2022) alors que le flux de placements d'assurance-vie en unités de compte est en légère augmentation à 11,7 MdsE au 2e trimestre après 10,6 MdsE au 1er trimestre.

Au 1er trimestre 2022, le patrimoine financier brut affiche un recul de 155 MdsE (soit -2,6% par rapport au T4), en raison de la perte de valeur des actifs détenus, sous l'effet du recul des cours boursiers. Au regard du repli de ces cours boursiers sur cette période (-9,3% pour l'indice CAC40, -9,6% pour l'indice TEC10 notamment), la valeur du patrimoine financier français "est naturellement bien moins volatile, en raison de l'importance des placements financiers sous forme de dépôts bancaires ou de placements à performance garantie", explique la Banque de France.

L'épargne des ménages fléchit légèrement au 1er trimestre 2022 (67,2 MdsE après 68,5 MdsE au T4), tout en restant à un niveau plus élevé qu'avant la pandémie. En regard, leur flux d'endettement auprès des institutions financières se renforce (26,8 MdsE après 18,9 MdsE au T4).