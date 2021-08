France : inflation de 1,2% sur un an, conforme aux attentes

En juillet 2021, l'indice des prix à la consommation (IPC) en France augmente de 0,1% sur un mois, comme en juin...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En juillet 2021, l'indice des prix à la consommation (IPC) en France augmente de 0,1% sur un mois, comme en juin. Les prix des services accélèrent à +0,7% après +0,1%, tout comme ceux de l'énergie (+2,2% après +1,1%). Les prix de l'alimentation rebondissent (+0,1% après -0,7%). Les prix des produits manufacturés se replient (-1,8%), ainsi que, dans une moindre mesure, ceux du tabac (-0,2%). Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation augmentent de 0,4%, après +0,2% en juin.

Sur un an, les prix à la consommation ralentissent à 1,2%, après +1,5% en juin, ce qui représente une confirmation de l'estimation antérieure. Cette baisse de l'inflation résulte du repli des prix des produits manufacturés (-1,1% après +0,7%), en lien avec le décalage des soldes d'été, du ralentissement des prix des services (+0,6% après +0,8%) et du tabac (+5,1% après +5,3%). En revanche, les prix de l'énergie accélèrent (+12,3% après +10,9%) et ceux de l'alimentation rebondissent (+0,9% après -0,2%).

L'inflation sous-jacente baisse en juillet, à +0,4% sur un an, après +1,1% en juin. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) croît de 0,1% sur un mois, après +0,2% le mois précédent ; sur un an, il augmente de 1,5%, après +1,9% en juin.