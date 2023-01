France : Indices PMI S&P Global revus à la hausse en décembre mais toujours déprimés

Après avoir enregistré le premier repli de son activité depuis plus d'un an et demi en novembre, le secteur des services français a affiché en...

(Boursier.com) — Après avoir enregistré le premier repli de son activité depuis plus d'un an et demi en novembre, le secteur des services français a affiché en décembre une nouvelle contraction, la forte inflation et la hausse des taux d'intérêt ayant pesé sur la demande en ce dernier mois de l'année 2022. A 49,5 en décembre, l'indice PMI S&P Global de l'activité commerciale est resté très proche de son niveau de novembre (49,3) mais ressort supérieur à son estimation flash de 48,1. Bien que le rythme de la contraction n'ait été que marginal, la valeur moyenne de l'indice pour l'ensemble du quatrième trimestre a affiché son plus faible niveau depuis le début de l'année 2021.

S'il s'est légèrement redressé de 48,7 en novembre à 49,1 (48 en estimation flash), l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale s'est de son côté maintenu sous la barre des 50, signalant ainsi une deuxième contraction mensuelle de l'activité du secteur privé français.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "l'année 2022 s'est achevée, selon les dernières données PMI, sur une deuxième contraction mensuelle consécutive de l'activité dans le secteur des services français. Ce dernier repli de l'activité a par ailleurs contribué à la plus faible performance trimestrielle du secteur depuis le début de l'année 2021, augmentant ainsi la probabilité d'une entrée prochaine en récession de la France, deuxième économie de la zone euro. C'est la faiblesse de la demande qui a le plus fortement pesé sur les niveaux d'activité des entreprises de services françaises en décembre, le maintien d'une inflation très élevée continuant de réduire les revenus disponibles et d'éroder le pouvoir d'achat. La hausse des taux d'intérêt entrave par ailleurs l'activité dans certains secteurs sensibles aux changements des coûts d'emprunt, tel que le secteur de l'immobilier".