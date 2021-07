France : indices PMI inférieurs aux attentes

France : indices PMI inférieurs aux attentes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'indice Markit PMI flash français composite du mois de juillet 2021 est ressorti à 56,8, contre un consensus de marché de 58,5 et un niveau de 57,4 fin juin, ce qui traduit donc un ralentissement léger de l'expansion. L'indicateur flash des services ressort à 57 en juillet, contre 58,7 de consensus de place et 57,8 fin juin. L'indice flash manufacturier s'établit à 58,1, contre 58,4 de consensus et 59 sur le mois antérieur. L'indice flash composite français ressort ainsi au plus bas de trois mois en juillet, avec un indice des services au plus bas de deux mois et un indice manufacturier au plus bas de cinq mois.