France et Allemagne proposent un plan européen de relance de 500 MdsE

France et Allemagne proposent un plan européen de relance de 500 MdsE









La France et l'Allemagne proposent ce jour un plan de relance européen doté de 500 milliards d'euros...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La France et l'Allemagne proposent ce jour un plan de relance européen doté de 500 milliards d'euros en dépenses budgétaires, pour les pays les plus touchés par le coronavirus. Selon une déclaration commune des deux pays, Paris et Berlin proposent d'augmenter les capacités européennes de recherche et développement dans le domaine des vaccins et traitements. France et Allemagne proposent par ailleurs de mettre en place des stocks stratégiques communs de produits pharmaceutiques et médicaux, et de mettre en place une 'task force' de l'Union européenne qui serait chargée de la santé au sein du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.