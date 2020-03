France / Eco : la croissance des services au niveau le plus élevé depuis octobre

La croissance de l'activité des services en France a atteint en février un pic de quatre mois, en attendant les effets négatifs sur la deuxième...

(Boursier.com) — La croissance de l'activité des services en France a atteint en février un pic de quatre mois, en attendant les effets négatifs sur la deuxième économie de la zone euro de la propagation de l'économie de coronavirus.

L'indice compilé par IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI) s'affiche à 52,5, légèrement en dessous d'une première estimation à 52,6, après 51,0 en janvier.

Cet indice atteint ainsi son niveau le plus élevé depuis octobre et s'ancre plus nettement en territoire de croissance.

Il compense également le ralentissement du secteur manufacturier et permet à l'indice composite de s'élever à 52,0 contre 51,1 en janvier.