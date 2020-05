France / Eco : l'inflation ralentit encore, la consommation des ménages chute

L'inflation continuerait à diminuer en France...

(Boursier.com) — L'inflation continuerait à diminuer en France. Selon l'estimation initiale de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 0,2% sur un an en mai, après +0,3% le mois précédent. Cette baisse de l'inflation résulterait d'un recul accentué des prix de l'énergie et des produits manufacturés et d'un ralentissement des prix de l'alimentation. En revanche, les prix des services et du tabac accéléreraient sur un an. Sur un mois, les prix à la consommation seraient stables, comme le mois précédent.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ralentirait à +0,2%, après +0,4% en avril. Le consensus était positionné à +0,3%.

Par ailleurs, les dépenses de consommation des ménages en biens ont poursuivi leur violent décrochage en avril, chutant de 20,2%. Il s'agit du second mois consécutif enregistrant une baisse historique depuis le début de la série en 1980, précise l'Insee. La consommation de biens fabriqués plonge de nouveau très lourdement (-42,6% après -42,1%), les dépenses en énergie chutent fortement (-22,8% après -10,2%) et la consommation alimentaire se replie nettement après une forte hausse en mars (-5,4% après +9,2%).