France / Eco : l'industrie manufacturière déçoit, les services assurent !

Les indices flash IHS Markit de décembre ressortent assez contrastés en France...

(Boursier.com) — Les indices flash IHS Markit de décembre ressortent assez contrastés en France. A 52, l'Indice flash Composite IHS Markit de l'Activité Globale reste relativement stable par rapport à novembre (52,1) et signale de nouveau une expansion modérée de l'activité du secteur privé français. Il est en ligne avec les attentes du marché.

L'indice flash de l'activité de services se redresse à 52,4 en décembre (52,2 en novembre), sur un plus haut de 2 mois (52,1 de consensus), alors que l'indice flash de l'industrie manufacturière tombe à 50,3 en décembre (51,7 en novembre), au plus bas depuis 3 mois, et ressort nettement inférieur au consensus (51,5).

Eliot Kerr, économiste à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "Si les dernières données PMI ont signalé un maintien de la croissance dans le secteur privé français, elles ont également mis en évidence des performances décevantes dans le secteur manufacturier. Après deux mois consécutifs de hausse modérée en octobre et en novembre, la production manufacturière a en effet stagné en décembre, tandis que les nouvelles commandes sont reparties à la baisse. Les croissances de l'emploi et du volume du travail en attente ayant en outre fortement ralenti, une reprise durable de l'industrie manufacturière française paraît de moins en moins envisageable".