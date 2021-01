France : Bruno Le Maire signe l'accord renouvelant la médiation du crédit aux entreprises

France : Bruno Le Maire signe l'accord renouvelant la médiation du crédit aux entreprises









La médiation du crédit aux entreprises vient en aide aux entreprises rencontrant des difficultés dans le cadre de leur relation d'affaire avec leurs établissements financiers...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'accord de place sur la médiation du crédit aux entreprises, conclu entre l'Etat, la Banque de France, les instituts d'outre-mer, la fédération bancaire française et l'association française des sociétés financières, a été renouvelé pour 4 ans. Bruno Le Maire vient de signer l'accord de place renouvelant pour cette durée la Médiation du crédit aux entreprises. Cet accord, qui existe depuis 2009, fixe le cadre d'exercice de la médiation nationale du crédit aux entreprises, dont le fonctionnement est assuré par la Banque de France.

La médiation du crédit aux entreprises vient en aide aux entreprises rencontrant des difficultés dans le cadre de leur relation d'affaire avec leurs établissements financiers, en facilitant le dialogue entre les parties. En 2020, dans le contexte de crise sanitaire, la médiation du crédit aux entreprises a joué un rôle particulièrement important dans la mise en oeuvre des dispositifs de soutien à la trésorerie des entreprises. Plus de 14.000 entreprises ont recouru à la médiation du crédit, le plus souvent des TPE de secteurs très affectés par la crise. Ainsi, en 2020, l'action de la médiation a permis de trouver des solutions de financement adaptées pour près de 6.400 entreprises et de préserver 78.000 emplois.