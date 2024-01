Fortes tensions sur le marché pétrolier, le baril flirte à nouveau avec les 80 dollars

Le baril de pétrole remonte en flèche sur fond de tensions persistantes au Moyen-Orient...

(Boursier.com) — Le baril de pétrole remonte en flèche sur fond de tensions persistantes au Moyen-Orient. Le baril de Brent pour livraison mars grimpe actuellement de 3% à 79,8$ à Londres tandis que le contrat sur le West Texas Intermediate (échéance février) augmente de 3,2% à 74,4$. Les États-Unis et leurs alliés ont lancé des frappes aériennes contre les rebelles Houthis au Yémen, en représailles aux attaques contre des navires occidentaux en mer Rouge. Le président Joe Biden a déclaré que des frappes avaient été menées contre un certain nombre de cibles utilisées par le groupe soutenu par l'Iran, des responsables américains affirmant que des sites radar et des lanceurs de missiles avaient été touchés, souligne 'Bloomberg'.

Les Houthis ont tiré des missiles sur des navires presque quotidiennement au cours des deux derniers mois et ont juré de ne pas relâcher la pression jusqu'à ce qu'Israël mette fin à son attaque sur Gaza. Ces attaques ont perturbé le commerce international sur une route clé entre l'Europe et l'Asie, qui représente environ 15% du trafic maritime mondial. Le géant du transport maritime Maersk et d'autres détournent leurs navires de la mer Rouge, avertissant leurs clients de nouvelles perturbations. "Le golfe d'Oman est très proche du détroit d'Ormuz, un goulot d'étranglement critique pour les flux pétroliers. Plus de 20 millions de barils/jour de pétrole transitent par le détroit d'Ormuz, ce qui équivaut à environ 20% de la consommation mondiale", précisent les analystes d'ING.

Le principal risque pesant sur les prix concerne l'Iran et sa potentielle participation directe au conflit, qui pourrait menacer l'approvisionnement en pétrole d'une région qui produit un tiers du brut mondial. Le président Biden a laissé ouverte la possibilité de mesures supplémentaires contre les Houthis. "Je n'hésiterai pas à prendre des mesures supplémentaires pour protéger notre population et la libre circulation du commerce international si nécessaire", a-t-il déclaré. L'Iran a de son côté condamné les frappes américano-britanniques, le ministère des Affaires étrangères affirmant qu'elles ne feraient qu'alimenter l'insécurité et l'instabilité dans la région, les Houthis ayant par ailleurs affirmé qu'ils ne se laisseraient pas intimidés.

"La crainte sur le marché pétrolier est que la région se dirige vers une escalade imprévisible, où à un moment donné l'approvisionnement en pétrole finira effectivement par être perdu", indique à 'Bloomberg' Bjarne Schieldrop, analyste matières premières chez SEB. "Si une grande partie des flux du détroit d'Ormuz devait être interrompue, l'impact sur les marchés du gaz serait jusqu'à trois fois supérieur à celui des chocs pétroliers des années 1970 et plus de deux fois supérieur à celui de la guerre en Ukraine, ce qui mettrait à mal des chaînes d'approvisionnement et des niveaux de stocks déjà fragiles", affirme pour sa part Saul Kavonic, analyste chez MST Marquee.