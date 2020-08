Forte volatilité sur l'or après son décrochage

Forte volatilité sur l'or après son décrochage









La volatilité reste forte sur l'or...

(Boursier.com) — La volatilité reste forte sur l'or. Le métal se négocie autour des 1.940$ l'once après avoir chuté de 5,7% mardi, soit sa plus forte baisse depuis sept ans. La relique barbare est même tombée sous les 1.870$ en début de journée après avoir aligné les séances haussières au cours des dernières semaines.

La remontée des rendements obligataires américains ainsi que des prises de profits logiques après la folle ascension du métal, qui a touché des plus hauts historiques la semaine dernière à plus de 2.050$, expliquent ce repli soudain et marqué. L'annonce par Moscou de la découverte d'un vaccin contre le Covid-19 et de sa prochaine production à grande échelle a accéléré les prises de bénéfices sur l'or, traditionnellement recherché pour son statut de valeur refuge. Les nouvelles concernant le vaccin russe "ont été un signal pour certains investisseurs de tirer profit de leurs positions sur l'or et de revenir aux actions", souligne Gavin Wendt, analyste principal chez MineLife.

"Nous pouvons nous attendre à ce que les rendements augmentent encore en raison des attentes d'un programme de relance américain, ce qui pourrait exercer une pression sur les prix à court terme", affirme à 'Bloomberg', Tapan Patel, analyste principal chez HDFC Securities. "La hausse des coûts des soins de santé aux États-Unis et l'expansion des bilans continueront néanmoins à soutenir les prix de l'or à long terme".