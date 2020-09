Forte hausse des ventes au détail en Allemagne

Forte hausse des ventes au détail en Allemagne









Les ventes au détail allemandes ont progressé de 3,1% en août après une lecture révisée à -0,2% en juillet...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les ventes au détail allemandes ont progressé de 3,1% en août après une lecture révisée à -0,2% en juillet. Le consensus était positionné à +0,5%. Selon les données préliminaires de l'Office fédéral de la statistique, les ventes, ajustées des variations saisonnières et des effets calendaires, affichent également une hausse de 3,7% sur un an contre une progression de 4,2% attendue et une augmentation de 5% au mois précédent.