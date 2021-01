Forte hausse des commandes à l'industrie allemande

(Boursier.com) — Les nouvelles commandes à l'industrie allemande ont progressé de 2,3% en novembre après une hausse révisée à 3,3% le mois précédent, annonce l'Office fédéral de la statistique. Les commandes intérieures ont augmenté de 1,6% et celles provenant de l'international ont crû de 2,9%. Sur un an, les commandes ajustées des prix et des effets calendaires, bondissent de 6,3% après +2,3% en octobre, et contre une augmentation de 2,1% attendue par le marché.