Forte amélioration du climat des affaires en mars en France

(Boursier.com) — Gros rebond du climat des affaires en France. L'indicateur qui le synthétise, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, gagne 7 points en mars. À 97, il se situe au plus haut niveau depuis le début de la crise sanitaire, se rapprochant ainsi de sa moyenne de longue période (100).

Cette nette hausse reflète surtout un regain de confiance dans le tertiaire : les climats des affaires dans les services et dans le commerce de détail progressent, respectivement, de 6 et 5 points par rapport à février et, dans le commerce de gros, de 3 points par rapport à janvier. Dans l'industrie, après trois mois d'amélioration, le climat des affaires est stable en mars. Ces quatre climats des affaires demeurent en deçà de leur moyenne de longue période, même si, dans l'industrie et le commerce de gros, ils en sont assez proches, précise l'Insee. Dans le bâtiment, l'opinion des entrepreneurs sur leur activité, tant récente que prochaine, s'améliore assez nettement en mars