Fed : Williams ne voit aucune raison de baisser les taux cette année

(Boursier.com) — A l'Economic Club de New York hier soir, le président de la Fed de New York, John Williams (membre votant) a discuté des défis visant à ramener l'inflation américaine vers l'objectif de 2%, suggérant que cela pourrait prendre... deux ans de plus en raison des longs effets à retardement de politique monétaire. Il a également souligné que la Fed n'avait pas dit qu'elle en avait fini avec les hausses de taux et se tenait prête à augmenter à nouveau ces derniers si nécessaire, bien qu'un resserrement du crédit puisse émousser le niveau final des taux en faisant le travail à la place de la Fed. Williams a ajouté qu'il ne voyait aucune raison de réduire les taux cette année.

Le responsable a également déclaré qu'une récession ne faisait pas partie de son scénario de base. Rien de surprenant en fait, ces commentaires restant dans la droite ligne de la position du président Jerome Powell sur la flexibilité et la dépendance aux données. Comme Powell, Williams tempère les anticipations du marché, qui va un peu vite en tablant sur des baisses de taux au second semestre.

Le gouverneur de la Fed Philip Jefferson (votant) a également pris la parole à Atlanta hier, affirmant que l'économie ralentissait de manière ordonnée et que des normes de crédit plus strictes étaient typiques à ce stade du cycle économique. Jefferson a livré des commentaires optimistes concernant le système bancaire américain, suite à la résurgence récente du 'stress bancaire' dans le sillage de l'effondrement de First Republic, dont les actifs seront repris par JP Morgan.

Jefferson ne s'alarme pas et estime au contraire que "le système bancaire est sain et résilient". Le gouverneur de la Fed admet que la disponibilité de crédit s'est contractée, alors que les banques ont resserré leurs standards de prêt, mais il ajoute qu'il s'agit "d'une partie naturelle" de la transmission de la politique monétaire. Jefferson dit espérer toujours une poursuite de la croissance économique. Il indique que l'économie américaine "ralentit de manière ordonnée", ce qui devrait permettre, selon lui, un déclin de l'inflation tout en poursuivant la croissance de l'activité.