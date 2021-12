Fed : Williams inquiet de la valeur élevée des actifs financiers

John Williams, le président de la Fed de New York, a jugé ce jour sur CNBC que l'inflation était trop élevée à ce stade...

(Boursier.com) — John Williams, le président de la Fed de New York, a jugé ce jour sur CNBC que l'inflation était trop élevée à ce stade. Il n'estime toutefois pas nécessaire d'accélérer plus encore le 'tapering', qui vient déjà d'être doublé à 30 milliards de dollars mensuels cette semaine à l'issue de la réunion FOMC. En revanche, Williams juge que l'inflation pourrait être un facteur déterminant de la vitesse de l'augmentation ultérieure des taux. Le responsable ajoute que la Fed veut garder un oeil sur les taux d'intérêt réels. Williams précise encore que la situation économique actuelle a peu de comparatifs historiques. Il note toutefois que les valeurs des actifs semblent globalement élevées en comparaison des normes historiques, et qu'il est possible que certains de ces actifs corrigent.