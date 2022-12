Fed : Williams confirme la lutte sans réserve contre l'inflation

John Williams, le président de la Fed de New York, n'a pas vraiment redonné espoir aux marchés sur la politique monétaire ce jour...

(Boursier.com) — John Williams, le président de la Fed de New York, n'a pas vraiment redonné espoir aux marchés sur la politique monétaire ce jour. Dans une interview accordée à Bloomberg, il explique ainsi que l'inflation est toujours "obstinément élevée" et que la Federal Reserve augmentera les taux d'intérêt autant que nécessaire pour maîtriser les prix. Williams note que l'inflation a commencé à se calmer, mais ajoute qu'elle devra encore ralentir avant que la Fed n'assouplisse les freins monétaires. Williams, proche allié de Powell, reprend donc sans surprise le message livré plus tôt cette semaine par le patron de la banque après la dernière hausse des taux. La banque centrale a relevé mercredi son principal taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage, marquant la septième augmentation depuis mars.

Au sujet du pic des taux, Williams a déclaré que ses collègues s'attendaient à ce qu'il atteigne 5 à 5,5% l'année prochaine. "Les taux d'intérêt réels doivent devenir restrictifs et y rester", a-t-il déclaré.