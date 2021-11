Fed : Waller plaide pour un tapering plus rapide

Le gouverneur de la Fed Christopher Waller, dans ses remarques préparées en vue d'une intervention ce jour, estime que la banque centrale américaine...

(Boursier.com) — Le gouverneur de la Fed Christopher Waller, dans ses remarques préparées en vue d'une intervention ce jour, estime que la banque centrale américaine devrait accélérer son 'tapering' récemment décidé, qui consiste en une réduction des achats d'actifs obligataires mensuels qui atteignaient 120 milliards de dollars. Compte tenu de l'amélioration rapide du marché de l'emploi et de la détérioration, en parallèle, des données de l'inflation, Waller se dit donc en faveur d'un rythme accéléré de 'tapering' et d'une levée de la politique accommodante l'année prochaine. "Je pense que la politique monétaire pourrait avoir besoin de s'orienter vers un tapering plus rapide sur la base des données entrantes", a lancé le responsable, alors que le marché de l'emploi poursuit sa recovery et que l'inflation demeure largement supérieure à l'objectif de 2% de la Fed.