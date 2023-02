Fed : "vous devinez aussi bien que moi ce qui va se passer pour l'économie" (Bowman)

Michelle Bowman, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, compte parmi les 'speakers' de la banque centrale américaine ce vendredi...

(Boursier.com) — Michelle Bowman, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, compte parmi les 'speakers' de la banque centrale américaine ce vendredi. Elle constate que "nous observons de nombreuses données inconsistantes concernant les conditions économiques" et ajoute que "vous devinez aussi bien que moi ce qui va se passer ensuite pour l'économie". Bowman indique que la Fed doit continuer à relever ses taux jusqu'à ce qu'elle voit plus de progrès. "Nous ne voyons pas ce que nous devons voir en termes d'inflation, et les chiffres sont erratiques", a déploré la responsable, selon laquelle "il y a un long chemin à parcourir pour ramener l'inflation vers notre objectif". Elle estime que les derniers chiffres ne sont en effet pas conformes à l'objectif de réduction de l'inflation.