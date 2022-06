Fed : vers une hausse des taux de 75 points de base mercredi ?

Selon le 'Wall Street Journal', les responsables de la Fed qui se réunissent mardi et mercredi vont reconsidérer leurs positions pour tenir compte de l'accélération de l'inflation. Au lieu de 50 points de base ils pourraient relever les taux de 75 pb

(Boursier.com) — Les responsables de la Réserve fédérale américaine, qui réunira son comité de politique monétaire (FOMC) mardi et mercredi, envisagent de relever les taux directeurs de 75 points de base cette semaine, et non de 50 pb comme attendu jusqu'ici par les marchés, selon des informations publiées lundi soir par le 'Wall Street Journal'.

Le quotidien financier américain n'a pas cité de sources, mais a indiqué que les responsables de la banque centrale américaine vont reconsidérer leurs positions pour tenir compte de plusieurs rapports publiés récemment, et montrant que l'inflation est non seulement historiquement élevée mais qu'elle continue d'accélérer. Rappelons que les membres de la Fed sont actuellement tenus au silence, selon la règle de la "quiet period" observée pendant une dizaine de jours précédant les réunions du FOMC.

La Bourse de Wall Street a plongé lundi sur ces rumeurs, tandis que sur les marchés obligataires, les taux ont poursuivi leur envolée entamée vendredi après la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui ont créé un choc avec une accélération de la hausse des prix en mai, à 8,6% sur un an.

Le rendement du T-Bond à 10 ans a encore bondi lundi soir de 22 points de base (centièmes de point) pour atteindre 3,37%, tandis que le taux du T-Bond à 2 ans, considéré comme le meilleur indicateur des attentes des marchés vis-à-vis de la Fed, a flambé de 30 pb pour finir la journée à 3,34%, au plus haut depuis novembre 2007 !

Pour juguler la flambée de l'inflation, la banque centrale américaine a déjà relevé le taux des "fed funds", son principal taux directeur, de 75 points de base depuis mars (+25 pb en mars et +50 pb en mai) pour le porter dans une fourchette de 0,75% à 1,00%.

Powell n'a pas exclu des hausses de 75 pb si nécessaire pour freiner l'inflation

Malgré les spéculations sur un durcissement monétaire de 75 pb suite aux derniers chiffres alarmants de l'inflation en mai, la plupart des opérateurs continuent de voir la Fed procéder à une nouvelle hausse de taux de 50 pb et indiquer la possibilité d'un mouvement similaire en juillet.

Il est peu probable que la banque centrale américaine donne déjà des indications claires pour septembre. La Fed devrait néanmoins laisser la porte ouverte à une évolution par paliers de 50 points de base. De plus, Jerome Powell, patron de l'institution, pourrait explicitement repousser l'idée d'une pause de la Fed encore espérée il y a peu.

Le 18 mai dernier, le patron de la Fed avait affirmé au 'Wall Street Journal', que le plan de la Fed était de relever ses taux directeurs par étapes d'un demi-point lors de ses prochaines réunions, mais il n'avait pas exclu de procéder à des hausses plus importantes, de 75 pb si nécessaire.

La Réserve fédérale aura "besoin de constater des preuves claires et convaincantes" que l'inflation s'apaise avant de ralentir le rythme des hausses de taux. "Si nous ne le constatons pas, nous aurons à envisager d'agir de manière plus agressive" pour durcir les conditions de financement, avait-il ajouté.