Fed : vers une hausse des taux d'un point de pourcentage ?

(Boursier.com) — Les chiffres américains de l'inflation pour le mois d'août, publiés hier, ont donc amplement déçu. L'indice américain des prix à la consommation du mois d'août 2022 a augmenté de 0,1% en comparaison du mois antérieur et de 8,3% en rythme annuel, contre des consensus respectifs de -0,1% et +8,1%. Hors alimentaire et énergie, le constat est même assez alarmant, dans la mesure où l'indice des prix à la consommation grimpe de 0,6% par rapport au mois antérieur, deux fois plus vite que prévu. Le CPI hors alimentaire et énergie progresse de 6,3% par rapport à l'année antérieure, contre 6,1% de consensus de marché et 5,9% un mois avant.

Le président Joe Biden a déclaré hier que les données d'août sur les prix à la consommation montraient "davantage de progrès dans la réduction de l'inflation dans l'économie américaine". "Dans l'ensemble, les prix sont restés essentiellement stables dans notre pays ces deux derniers mois : c'est une bonne nouvelle pour les familles américaines, avec encore du travail à faire". "Il faudra plus de temps et de résolution pour faire baisser l'inflation, c'est pourquoi nous avons adopté la loi sur la réduction de l'inflation", a encore lancé le président américain.

Les marchés ne semblaient pas de cet avis hier soir, le Dow Jones dévissant de près de 4%, le S&P 500 de 4,32% et le Nasdaq de 5,16% !

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse des taux de la Fed de 75 points de base le 21 septembre est maintenant de 66%. Certains opérateurs misent même sur une hausse de taux d'un point entier de pourcentage, cette probabilité étant de 34%. Dans cette seconde hypothèse, le taux des fed funds serait porté entre 3,25% et 3,5%.