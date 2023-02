Fed : vers une fourchette terminale de 5,25-5,5% ?

Les chiffres de l'inflation américaine de janvier publiés il y a quelques instants ont fait remonter encore les anticipations sur les taux de la Fed...

(Boursier.com) — Les chiffres de l'inflation américaine de janvier publiés il y a quelques instants ont fait remonter encore les anticipations sur les taux de la Fed. Selon l'outil FedWatch, la probabilité d'une hausse d'un quart de point le 22 mars, qui porterait les taux entre 4,75 et 5%, se situe à près de 94%. Concernant la réunion monétaire du début du mois de mai, la probabilité la plus importante est celle d'une fourchette de 5 à 5,25%, soit une hausse d'un quart de point supplémentaire. Pour le 14 juin, l'outil FedWatch donne une probabilité de 41% à la fourchette 5-5,25% et une probabilité de... près de 50% à la fourchette 5,25-5,5%, niveau qui pourrait être maintenu fin juillet et fin septembre. Ainsi, le pivot monétaire tant attendu ne semble pas être imminent...