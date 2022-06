Fed : vers un 3e tour de vis d'un demi-point en septembre ?

Alors que les marchés espéraient que la Fed ferait une pause dans la hausse des taux en septembre, cet espoir a été douché par les dernières déclarations de responsables de l'institution, dont sa numéro deux, Lael Brainard.

(Boursier.com) — A l'approche de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, prévue les 14 et 15 juin, les marchés spéculent sur l'ampleur et la durée du cycle de resserrement monétaire, que la banque centrale américaine a entamé pour lutter contre l'envolée de l'inflation. Les investisseurs craignent qu'une politique trop agressive ne fasse basculer l'économie américaine en récession.

Alors que les marchés espéraient que la Fed ferait une pause dans la hausse des taux en septembre, cet espoir a été douché par les dernières déclarations de responsables de l'institution, qui ont réaffirmé leur volonté de poursuivre les hausses par paliers d'un demi-point jusqu'à ce que l'inflation montre de réels signes de ralentissement.

"Difficile" de justifier une pause en septembre, selon Brainard

La légère inflexion de la hausse des prix observée en avril aux Etats-Unis (+8,3% après +8,5% en mars) n'a ainsi pas suffi à modifier le ton très "faucon" des responsables de la Fed. Jeudi, sa vice-présidente, Lael Brainard, a déclaré soutenir des hausses de taux d'intérêt d'un demi-point en juin et en juillet, voire encore en septembre si l'inflation, qu'elle a qualifiée de "défi numéro un", ne s'atténue pas.

"En ce moment, il est très difficile de voir une justification à une pause (lors de la réunion de septembre). Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour ramener l'inflation à notre cible de 2%", a déclaré la numéro deux de la Fed sur la chaîne 'CNBC'.

"Les attentes du marché en faveur d'une probable hausse de 50 points de base en juin et juillet, au regard des données dont nous disposons aujourd'hui, semblent être une trajectoire raisonnable", a-t-elle déclaré sur CNBC. "Septembre est moins clair", a-t-elle ajouté. "Mais si nous n'observons pas de décélération dans les chiffres mensuels de l'inflation, si nous n'observons pas qu'une partie de cette hausse (des prix) vraiment élevée commence à se calmer un peu, alors il pourrait bien être opportun d'avoir une autre réunion où nous procéderons (à des hausses) du même rythme", a-t-elle expliqué.

La politique de la Fed suspendue aux indicateurs d'inflation

De son côté, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a souligné jeudi que la hausse des taux de septembre dépendra de l'inflation : si celle-ci montre un ralentissement évident, "le rythme des augmentations de taux pourrait ralentir" lui aussi, mais, si ce n'est pas le cas, "un rythme plus rapide d'augmentation des taux pourrait être nécessaire".

Mme Mester, membre votante en 2022 du comité monétaire (l'organe de décision de la Fed), a ajouté que "le risque de récession a augmenté, mais comme la dynamique de la demande et le besoin de main-d'oeuvre sont forts, (...) un ralentissement brutal peut être évité".

Lundi, le gouverneur de la Fed Christopher Waller avait lui aussi laissé planer le doute sur une pause en septembre, se prononçant en faveur de hausses de taux d'un demi-point pendant "plusieurs réunions" jusqu'à ce que l'inflation revienne de façon "substantielle" plus près de l'objectif de 2% de la Fed.

L'ensemble de ces déclarations ont quelque peu douché l'espoir des marchés financiers que la Fed ferait une pause en septembre dans son cycle haussier. Un espoir qui avait soutenu le vif rebond de l'ordre de 6% de Wall Street la semaine dernière.

Des taux supérieurs à 2,5% à la fin de l'année ?

Les marchés à terme se préparent donc désormais à trois, et non deux, hausses d'un demi-point, en juin et juillet, mais également en septembre, avant d'envisager une pause ou un ralentissement par la Fed... Après une hausse d'un quart de point en mars et d'un demi-point en avril, le taux des "fed funds" est actuellement situé entre 0,75% et 1%. Il pourrait donc être porté à 2,25%-2,5% dès la réunion des 20 et 21 septembre, si la Fed procède à trois tours de vis d'un demi-point consécutifs. Ce niveau est considéré comme "neutre" pour l'économie, mais la Fed a prévenu qu'elle ira plus haut si l'inflation ne ralentit pas assez vite, entraînant des craintes de récession qui ont plombé les marchés boursiers.

Outre les hausses de taux attendues de la Fed, qui pourrait donc porter le taux des "fed funds" au-dessus de 2,5% fin 2022, les marchés financiers devront digérer la deuxième mesure de resserrement monétaire mise en oeuvre par la Fed, à savoir la réduction de son bilan, qui frôle les 9.000 milliards de dollars suite à ses programmes massifs de "QE" (achats d'actifs) lors de la crise du Covid-19. Comme annoncé lors de sa réunion d'avril, la banque centrale a entamé le mercredi 1er juin la réduction de ce bilan, à un rythme qui atteindra 95 milliards de dollars par mois à partir d'août.

Sur les marchés obligataires américains, les taux souverains se sont nettement tendus depuis le début de la semaine. Le rendement du T-Bond à 10 ans s'inscrivait jeudi soir à 2,90% contre 2,74% vendredi dernier, tandis que le taux du T-Bond à 2 ans était stable à 2,64%, contre 2,48% vendredi.