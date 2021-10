Fed : vastes changements attendus ?

Randal Quarles, vice-président de la Fed pour la supervision du système financier, va quitter ses fonctions, ce qui pourrait signaler des changements...

(Boursier.com) — Randal Quarles, vice-président de la Fed pour la supervision du système financier, va quitter ses fonctions, ce qui pourrait signaler des changements majeurs de leadership au sein de la banque centrale américaine, estime Politico. L'annonce intervient alors que Jerome Powell, le patron de la Fed, doit prochainement connaître le verdict concernant sa reconduction pour un nouveau mandat.

Quarles, dont le mandat expire ce mercredi, ne poursuivra donc pas dans son rôle. Powell attend lui de savoir s'il sera reconduit par Joe Biden pour un second mandat. Pour l'heure, le président américain s'est montré plutôt favorable à cette hypothèse, bien que certains groupes progressistes aient critiqué Powell et Quarles, nommés par Donald Trump, pour avoir annulé certaines des règles imposées aux banques à la suite de la crise financière de 2008.

Après l'expiration du mandat de Quarles, personne à la Fed ne présidera le comité interne de la banque centrale sur la réglementation, selon un porte-parole de la banque centrale. Au lieu de cela, les problèmes seront portés devant le conseil de la 'Federal Reserve' sur la base d'un consensus jusqu'à ce qu'une nouvelle personne soit nommée au poste de réglementation le plus élevé, le vice-président pour la supervision. Quarles restera membre du comité. Quarles était le premier à occuper officiellement ce poste de vice-président de la supervision, créé en vertu de la loi Dodd-Frank de 2010, refonte des règles de Wall Street par l'administration Obama.

Lors d'une conférence de presse le mois dernier, Powell s'est engagé à s'en remettre à celui que Biden nommerait en tant que prochain responsable réglementaire. Les experts de la Fed ont émis l'hypothèse que le président pourrait nommer à ce poste quelqu'un qui favoriserait une surveillance plus stricte des banques... "Il est tout à fait approprié qu'une nouvelle personne vienne examiner l'état actuel de la réglementation et de la supervision et suggère des changements appropriés", avait lancé Powell il y a quelques semaines.