Fed : une première hausse de taux dès mars, préconise James Bullard

Le président de la Fed de St-Louis a indiqué jeudi être favorable à 3 hausses de taux d'un quart de point cette année, avec un premier tour de vis dès la réunion de mars.

(Boursier.com) — James Bullard, le président de la Fed de St-Louis, a confirmé jeudi que la banque centrale américaine prévoit de mener une politique monétaire bien moins accommodante en 2022. Il a indiqué être favorable à 3 hausses de taux d'un quart de point cette année, avec un premier tour de vis dès la réunion de mars, et à une réduction du bilan démarrant "peu après" le premier tour de vis.

"Le [Comité de politique monétaire, FOMC] pourrait commencer à augmenter le taux directeur dès la réunion de mars afin d'être en meilleure position pour maîtriser l'inflation", a déclaré le banquier central qui fera partie des membres votants du FOMC cette année.

Dans un discours à la CFA Society de St. Louis, M. Bullard a dit s'attendre à ce que l'inflation reste supérieure à 3% par an à la fin 2022 aux Etats-Unis. Il a estimé que la crédibilité de la Fed courait actuellement un plus grand risque que durant les trois décennies passées.

Les propos de James Bullard interviennent au lendemain de la publication des Minutes de la Fed, qui ont révélé que la banque centrale américaine était prête à relever ses taux directeurs plus tôt ou à un rythme plus rapide que prévu, et qu'en outre, elle pourrait commencer à réduire son bilan peu après le début des hausses de taux, ce qui constituerait un degré supplémentaire de resserrement monétaire.

Les membres de la Fed ont ainsi signalé qu'ils étaient prêts à agir avec détermination face à une économie en forte reprise et surtout face à une inflation qui a atteint 6,8% sur un an en novembre, au plus haut depuis 1982.

Selon les données compilées par CME Group reflétant les contrats à terme, la probabilité de voir la Fed augmenter dès mars prochain ses taux directeurs d'un quart de point à 0,25-0,50%, a encore augmenté pour atteindre à 69,8% jeudi, contre 64,1% mercredi et seulement 26% le 3 décembre dernier. La probabilité d'un maintien à 0-0,25% en mars est tombée à 24,2%, et il y a une faible probabilité (5,9%) d'une hausse d'un demi-point à 0,5%-0,75%. Il y a probabilité de 78,9% pour que le taux des "fed funds" soit relevé au moins trois fois d'ici à la fin 2022.