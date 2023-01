Fed : une mémoire d'éléphant ?

Attention au timing...

(Boursier.com) — Pour Thomas Costerg, économiste US chez Pictet Wealth Management, la Fed devrait monter ses taux de 25 points de base mercredi 1er février, soit un rythme plus modeste que les 50 pb opérés en décembre et les 75pb de novembre... Un avis qui rejoint largement le consensus de place actuel. Pour l'économiste,"la Fed à ce stade reste très influencée par l'épisode des années 1970, quand A. Burns avait été accusé de baisser les taux de façon trop précoce... Le seuil pour baisser les taux en 2023 est très élevé et nécessitera certainement plusieurs mois de chiffres de l'emploi négatifs. A notre avis ce seuil ne sera pas atteint avant le début 2024 " selon lui. " Nous pensons que le risque d'erreur de politique monétaire reste élevé, notamment par rapport à l'incertitude des effets retardés des montées rapides des taux d'intérêt en 2022 (...) La Fed pourrait être trop optimiste sur la possibilité d'un " atterrissage en douceur ", qui " dans l'histoire économique américaine, reste plutôt l'exception à la règle, et de surcroît après un resserrement monétaire très fort " explique encore le spécialiste.

Juste avant la "quiet period" actuelle, la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, avait présenté ses arguments en faveur d'un ralentissement du rythme des hausses des taux, afin de mieux calibrer la politique monétaire en fonction de perspectives incertaines. "Si vous êtes en voyage sur la route et que vous rencontrez un temps brumeux ou une autoroute dangereuse, c'est une bonne idée de ralentir", avait indiqué Logan, qui vient de prendre la tête de la Fed de Dallas. "C'est pourquoi j'ai soutenu la décision de la Fed le mois dernier de réduire le rythme des hausses de taux". Un rythme plus lent ne signifie pas moins d'engagement à ramener l'inflation à 2%, et si le ralentissement des hausses de taux assouplit les conditions financières en réduisant l'incertitude, "nous pouvons compenser l'effet en augmentant progressivement les taux à un niveau supérieur à celui prévu auparavant", avait ajouté la dirigeante. Ainsi, compte tenu des incertitudes pour 2023, Logan juge que la Fed ne devrait pas "verrouiller" de taux directeur maximal mais plutôt rester flexible.

S'adressant au Wall Street Journal, James Bullard de la Fed de St. Louis avait déclaré pour sa part que la Fed voulait garantir que l'inflation resterait sur une trajectoire régulière vers l'objectif et ne bougerait pas tant que cela ne serait pas confirmé... Bullard avait également estimé que la politique actuelle de la Fed n'était pas assez restrictive et que le taux terminal devait être au moins supérieur à 5%.

Dans une interview accordée à l'agence AP, Loretta Mester, patronne de la Fed de Cleveland estimait pour sa part que le durcissement de la Fed "fonctionnait comme prévu", bien que davantage de hausses de taux et qu'un maintien à un niveau plus élevé soient nécessaires pour revenir à la stabilité des prix... Rendez-vous mercredi soir à 20H pour les annonces du comité monétaire de la Fed !