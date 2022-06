Fed : une hausse des taux de 75 points de base ce soir

La Fed devrait remonter le taux des fonds fédéraux de 75 points de base ce soir...

(Boursier.com) — La Fed devrait remonter le taux des fonds fédéraux de 75 points de base ce soir, entre 1,5 et 1,75%, contre une fourchette actuelle allant de 0,75 à 1%. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une telle hausse des taux est de 96,5%, contre 3,5% pour la probabilité d'un mouvement de 100 points de base. Concernant la réunion de juillet, l'outil FedWatch fait ressortir 94,5% de probabilité d'une fourchette allant de 2,25 à 2,5%, ce qui correspondrait à une nouvelle augmentation des taux de 75 pb. La Fed n'a il est vrai plus vraiment de marge de manoeuvre, alors que l'inflation américaine pointe au plus haut de plus de 40 ans à 8,6%, avec la flambée des prix de l'énergie et la vive hausse de ceux de l'alimentaire.

Le communiqué monétaire de la Fed sera publié ce soir à 20 heures, suivi de la conférence de presse de Jerome Powell.

L'outil FedWatch montre qu'à l'issue de la réunion de décembre de la Fed, la fourchette de taux sur les fed funds pourrait se situer entre 3,5 et 3,75% (probabilité 45,7%) ou bien entre 3,75% et 4% (probabilité de 33,3%).