FED : une hausse de 25 pb et après ?

(Boursier.com) — Moment phare de la semaine, la décision de politique monétaire de la Réserve Fédérale sera annoncée demain soir. Alors que le marché est quasi-certain que la Fed procédera à un nouveau tour de vis de 25 points de base, quid de la suite des événements ?

Emmanuel Auboyneau, gérant Associé chez Amplegest, affirme que "la Réserve Fédérale devrait procéder à une dernière hausse de son taux de 25 points de base avant une période de stabilité pendant plusieurs mois. L'inflation n'est pas encore jugulée et reste toujours un sujet de préoccupation. Mais, d'une part il faut laisser maintenant le temps aux précédentes hausses de taux d'agir et, d'autre part, de nouvelles hausses prochaines pourraient engendrer de nouveaux stress bancaires que la Réserve Fédérale veut éviter. Nous pensons donc à un statu quo après ce dernier relèvement probable".

Les équipes de Barclays misent également sur une nouvelle augmentation des taux de 25 points de base lors de la réunion de ce mois, portant la fourchette cible des fonds fédéraux à 5,00-5,25%, conformément au point médian du résumé des projections économiques (SEP) de mars pour 2023. "Les discussions du FOMC se concentreront probablement sur l'orientation future de la politique et sa guidance, en particulier sur la réunion du FOMC de juin. Nous nous attendons à ce que le FOMC indique qu'il interrompra probablement sa campagne de hausse lors de la réunion de juin, la politique devenant suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à l'objectif de 2% au fil du temps. Cependant, nous nous attendons également à ce que le FOMC maintienne un biais 'hawkish', avec une référence à "un nouveau resserrement" s'il juge que les conditions le justifient, compte tenu de l'inflation toujours élevée et de l'incertitude entourant sa trajectoire, et repousse les attentes du marché de des baisses de taux plus tard cette année".

"Dans notre projection principale, la Fed laisse les taux inchangés après la réunion de mai, maintenant la fourchette cible de 5,00 à 5,25% jusqu'à la fin de l'année, conformément au SEP, même face à un nouveau ralentissement de l'économie et à une légère récession dans le seconde moitié de l'année. Nous considérons que les risques pesant sur la trajectoire des taux sont orientés à la hausse. Cela contraste avec une lecture directe des prix du marché, qui suggère des baisses de taux à partir de juillet ou septembre".

Chez Bank of America, on s'attend aussi à ce que la Fed augmente la fourchette cible du taux des fonds fédéraux de 25 pb à 5/5,25% et conclut ainsi son cycle de resserrement actuel. "Nous nous attendons à ce que le comité envoie le message qu'il pense que la politique monétaire est sur le point d'être suffisamment restrictive, mais de nouvelles hausses des taux directeurs ne peuvent être totalement exclues... Ce résultat serait conforme à notre évaluation des perspectives américaines, mais, plus important encore, il semble cohérent avec la communication de la Fed depuis la réunion du FOMC de mars. Nous n'attendons aucun changement dans les politiques de bilan de la Fed".