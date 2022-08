Fed : une dernière hausse de taux puissante en septembre ?

Selon les stratèges de JP Morgan Chase, cités par Bloomberg, la Fed devrait procéder à la dernière de ses grandes hausses de taux en septembre,...

(Boursier.com) — Selon les stratèges de JP Morgan Chase, cités par Bloomberg, la Fed devrait procéder à la dernière de ses grandes hausses de taux en septembre, permettant aux actions de continuer à se redresser au second semestre. "Nous nous attendons à une autre hausse démesurée de la Fed en septembre, mais après cela nous nous attendrions à ce que la Fed ne surprenne pas à nouveau les marchés du côté belliciste", ont écrit lundi les stratèges dirigés par Mislav Matejka dans une note. Ils s'attendent à ce que le compromis entre croissance et politique monétaire s'améliore à partir de maintenant et "aide le marché global à continuer de se redresser". Ces stratèges de JPM font partie des voix les plus optimistes sur les actions américaines et s'attendent à ce que les actions de croissance sensibles aux taux maintiennent leur surperformance par rapport au panier de valeur, même si les investisseurs craignent que la Fed ne reste sur une trajectoire dure.

Les signaux mitigés fournis par les responsables de la Fed la semaine dernière sur les perspectives des taux ont conduit le S&P 500 à mettre un terme à une séquence de quatre semaines haussières consécutives. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base le 21 septembre, lors de la prochaine réunion monétaire de la Fed, est de 54,5%, ce qui ramènerait la fourchette du taux des fed funds entre 3 et 3,25%, contre 2,25 à 2,5% actuellement. La probabilité d'un geste plus modéré de 50 points de base se situe à 45,5%. La probabilité la plus forte à l'issue de la dernière réunion monétaire de l'année, le 14 décembre, est de 46,8% pour une fourchette allant de 3,5 à 3,75%, contre 27,2% pour des taux à 3,75-4% et 23,3% pour l'hypothèse 3,25-3,5%.