Fed : une dernière hausse de taux ?

(Boursier.com) — A l'approche de la réunion de la Fed des 2 et 3 mai, l'outil FedWatch montre toujours l'hypothèse dominante d'une hausse de taux d'un quart de point, portant les taux entre 5 et 5,25%, et qui pourrait être la dernière du cycle accéléré de resserrement monétaire destiné à maîtriser l'inflation. Pourtant, alors que les marchés maintiennent leur scénario d'une dernière hausse avant une pause monétaire puis un pivot plus tard cette année, les responsables de la Fed qui se sont exprimés cette semaine ont quant à eux maintenu une posture très prudente, plaidant soit pour un pic de taux un peu plus élevé, soit pour un maintien durable des taux, ou bien encore pour les deux.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré hier que les taux d'intérêt devaient dépasser 5% compte tenu de l'inflation tenace. "Je pense qu'étant donné l'entêtement de l'inflation et le marché du travail toujours solide, les taux vont devoir dépasser ce niveau de 5%", a déclaré Mester dans une interview à Yahoo Finance. "Mais de combien ils doivent monter et combien de temps ils devront y rester, c'est ce que l'économie va nous dire", a ajouté la dirigeante, alors que la Fed a déjà relevé ses taux de 4,75 points de pourcentage au cours de la dernière année. Mester, membre sans droit de vote, affirme que la Fed est plus proche de la fin du processus de resserrement que du début, ce qui semble une évidence... Elle observera le resserrement éventuel des conditions de crédit des banques et son impact sur l'économie.

"Ce que nous devons vraiment faire, c'est nous assurer que nous obtenons ce taux d'inflation sur cette trajectoire descendante durable. C'est mon objectif", a asséné encore Mester sur Yahoo Finance. "Le resserrement des conditions de crédit, que ce soit de la part de la Fed ou peut-être des banques, le resserrement de leurs normes de prêt, c'est plus un mécanisme pour y parvenir". Mester a noté que les tensions subies par le système bancaire en mars s'étaient atténuées, mais que certaines des augmentations des taux d'intérêt et une partie du resserrement des conditions financières n'avaient pas encore produit leurs effets...