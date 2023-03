Fed : une chance sur deux d'une hausse des taux de 50 points de base en mars, après Powell

Jerome Powell vient par ses commentaires de faire remonter en flèche les anticipations de hausse des taux...

(Boursier.com) — Jerome Powell vient par ses commentaires de faire remonter en flèche les anticipations de hausse des taux. Le dirigeant, qui avait constaté en février le début d'un processus de désinflation, vient de refroidir les marchés en faisant état d'un potentiel pic de taux plus élevé. Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, il y a désormais des probabilités quasiment équivalentes (52% contre 48%) d'une hausse des taux de 25 ou 50 points de base le 22 mars ! Ce matin encore, l'hypothèse d'un geste de 25 pb était jugé largement plus probable. Concernant la réunion suivante, des 2 et 3 mai, la probabilité la plus importante est maintenant celle d'une fourchette de 5,25 à 5,5% (49% de 'proba'), alors qu'avant l'intervention de Powell, l'hypothèse d'une fourchette de 5-5,25% prévalait. Pour le 14 juin, l'hypothèse la plus probable à l'heure désormais est une fourchette de 5,5 à 5,75% (44% de probabilité). Les taux pourraient culminer à ce niveau, entre 5,5 et 5,75%, même si les 6% ne sont pas exclus.