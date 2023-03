Fed : un pivot imminent ?

Les anticipations de durcissement monétaire sont donc considérablement retombées...

(Boursier.com) — Les anticipations de durcissement monétaire sont donc considérablement retombées depuis vendredi et la chute de la Silicon Valley Bank. Les perturbations majeures sur le segment des banques régionales américaines devraient inciter la Fed a nettement plus de modération le 22 mars, à l'issue de sa prochaine réunion monétaire. Selon l'outil en temps réel FedWatch du CME Group, les probabilités sont désormais équitablement réparties entre un statu quo monétaire (probabilité de 47% d'une fourchette maintenue entre 4,5 et 4,75%) et un durcissement d'un quart de point (probabilité de 53%). Concernant la réunion des 2-3 mai, l'hypothèse dominante est celle d'une fourchette de 4,75-5% (50% de 'proba'). Pour la réunion des 13-14 juin, ce même outil donne à 45% une fourchette 4,25-4,5% et à 34% une fourchette 4,5-4,75%, ce qui signifie que la Fed pourrait procéder à son tant attendu pivot avant la fin du premier semestre !

Il s'agit toutefois d'estimations en temps réel et la situation demeure évolutive. En particulier, les opérateurs seront très attentifs ce jour à 13h30 aux chiffres américains de l'inflation. L'indice américain des prix à la consommation du mois de février sera donc communiqué dans quelques heures. Le consensus est de +0,4% en comparaison du mois antérieur et de +6% en rythme annuel, ou bien de +0,4% et +5,5% respectivement, hors alimentation et énergie.

Notons enfin que le Financial Times estime que l'effondrement de SVB montre des parallèles étroits avec la faillite de la banque Continental Illinois en 1984 au beau milieu d'un cycle de resserrement de la Fed. Paul Volcker, alors président de la Fed, avait déclaré que le cycle de resserrement monétaire avait atteint son terme compte tenu du sauvetage des banques, ce qui avait conduit la Fed à réduire ses taux dans les six mois.