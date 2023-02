Fed : un pic à 5,25-5,5% sur les taux ?

Les chiffres de l'inflation américaine de janvier publiés il y a quelques instants ont fait remonter encore les anticipations sur les taux de la Fed...

(Boursier.com) — Les chiffres de l'inflation américaine de janvier publiés en début de semaine et ceux des prix à la production annoncés hier, ainsi que les solides ventes de détail de janvier révélées mercredi, ont fait remonter encore les anticipations sur les taux de la Fed. Selon l'outil FedWatch, la probabilité d'une hausse d'un quart de point le 22 mars, qui porterait les taux entre 4,75 et 5%, se situe à près de 82%, contre plus de 18% de probabilité d'un geste fort de 50 points de base. Concernant la réunion monétaire du début du mois de mai, la probabilité la plus importante (78%) est celle d'une fourchette de 5 à 5,25%, soit une hausse d'un quart de point supplémentaire si l'on prend l'hypothèse d'un geste de 25 pb en mars. Pour le 14 juin, l'outil FedWatch donne une probabilité de 31% à la fourchette 5-5,25% et une probabilité de... plus de 56% désormais à la fourchette 5,25-5,5%, niveau qui pourrait être maintenu fin juillet, fin septembre et même début novembre.

Concernant la dernière réunion monétaire de l'année, celle des 12 et 13 décembre, l'hypothèse favorisée est celle d'une fourchette allant de 5 à 5,25% ('proba' de 37%), mais le taux terminal supposé de 5,25-5,5% a encore une bonne probabilité (près de 30%) d'être maintenu. Ainsi, le pivot monétaire tant attendu ne semble pas être imminent...

Même Goldman Sachs, qui s'affiche plutôt dans le clan des 'bulls' parmi les brokers de Wall Street, juge que la Fed devrait relever ses taux à trois reprises cette année, d'un quart de point à chaque fois. En effet, le rapport du Département américain au Travail publié jeudi indique que les prix à la production ont augmenté en janvier à leur rythme le plus conséquent en sept mois, avec les prix des produits énergétiques. Les chiffres du CPI (prix à la consommation) révélés mardi ont aussi surpris par leur niveau élevé. "A la lumière d'une inflation plus vigoureuse, nous ajoutons une hausse de taux de 25 points de base en juin à nos prévisions sur la Fed, pour un taux terminal de 5,25-5,5%", indique ainsi l'équipe de Jan Hatzius chez Goldman Sachs.

Reuters précise pour sa part que la majorité des économistes interrogés par l'agence avant les récents indicateurs s'attendaient à ce que la Fed relève ses taux au moins deux fois de plus dans les mois à venir, sans assouplissement (baisse de taux) prévu cette année.