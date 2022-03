Fed : un geste fort en mai ?

Esther George, patronne de la Fed de Kansas City, et Thomas Barkin, dirigeant de la Fed de Richmond, ont indiqué qu'ils soutenaient un mouvement de 50...

(Boursier.com) — Esther George, patronne de la Fed de Kansas City, et Thomas Barkin, dirigeant de la Fed de Richmond, ont indiqué qu'ils soutenaient un mouvement de 50 points de base sur le taux des 'fed funds' en mai. Il s'agit globalement des attentes de marché pour la réunion du FOMC du 4 mai (FedWatch place actuellement la cote à 64,4% contre 35,6% pour une hausse d'un quart de point). George a déclaré à l'Economic Club de New York qu'elle soutenait un mouvement "expéditif" (terme utilisé récemment par le président de la Fed, Jerome Powell) vers une posture politique neutre. Elle a ajouté qu'à ce stade, la Fed pouvait évaluer jusqu'où elle pourrait devoir aller. Barkin, non-votant, a déclaré à Bloomberg qu'il était ouvert à une hausse de 50 points de base en mai compte tenu du contexte inflationniste actuel, et que la Fed pourrait devoir relever les taux au-dessus du niveau de neutralité afin de faire baisser l'inflation.