Fed : un durcissement de 50 points de base n'est plus exclu en mars

L'hypothèse d'une hausse de taux un peu plus musclée le mois prochain monte en puissance...

(Boursier.com) — L 'hypothèse d'une hausse de taux un peu plus musclée le mois prochain monte en puissance. James Bullard, patron de la Fed de St. Louis, allant un peu au-delà du narratif jusqu'alors standard, a déclaré qu'il n'exclurait pas une hausse de 50 points de base en mars et qu'il était favorable à l'atteinte prochaine d'un taux directeur entre 5,25 et 5,50%. Il a également affirmé qu'il avait plaidé pour une hausse de 50 points de base lors de la réunion de février. Bullard a déclaré que davantage de hausses étaient nécessaires pour maintenir les anticipations d'inflation à un niveau bas. Loretta Mester de la Fed de Cleveland a aussi indiqué récemment qu'elle avait vu 'un cas convaincant' pour une hausse de 50 points de base lors de la réunion du FOMC de février. Mester a déclaré que les données entrantes n'avaient pas changé son point de vue selon lequel les taux devraient dépasser les 5% et y être maintenus pendant un certain temps pour garantir que l'inflation revienne à 2%. Elle a constaté la tension sur le marché du travail, affirmant que la croissance des salaires était d'environ 1 à 1,5 point de pourcentage au-dessus du niveau compatible avec la stabilité des prix.

Les facteurs tels que des données solides sur le marché du travail et une inflation persistante, ont conduit certains économistes à s'inquiéter plus encore d'une erreur politique... L'outil FedWatch, quant à lui, montre une probabilité de près de 82% d'une hausse de taux de 25 points de base le 22 mars, à l'occasion de la future réunion monétaire, et une probabilité de 18% environ d'un geste de 50 points de base, qui porterait la fourchette sur les taux des fed funds entre 5 et 5,25%.